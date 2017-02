Herbstmeister Braunschweig gegen Schlusslicht Aue ohne Schönfeld

erschienen am 16.02.2017



Zweitliga-Herbstmeister Eintracht Braunschweig muss im Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenschlusslicht Erzgebirge Aue ohne den verletzten Patrick Schönfeld auskommen. Der Mittelfeldspieler laboriert an muskulären Problemen im Oberschenkel.