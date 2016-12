Hertha BSC: Innenverteidiger Torunarigha erhält Profivertrag

erschienen am 19.12.2016



Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den 19 Jahre alten Innenverteidiger Jordan Torunarigha mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Hauptstadtklub am Montag mitteilte, unterschrieb der U20-Nationalspieler bis 2020. Torunarigha stand am vergangenen Wochenende beim Spiel in Leipzig (0:2) erstmals im Berliner Profikader, wurde jedoch nicht eingesetzt.