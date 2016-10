Hertha BSC: Trio für Pokal fraglich, Einsatzgarantie für Stocker

erschienen am 23.10.2016



Fußball-Bundesligist Hertha BSC bangt vor dem DFB-Pokal-Spiel beim Zweitligisten FC St. Pauli am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) um die Innenverteidiger Sebastian Langkamp und John-Anthony Brooks sowie um Stürmer Julian Schieber. Das Trio erlitt beim 2:1 gegen den 1. FC Köln am Samstag Prellungen. "Wir werden Lösungen suchen, keine Ausreden", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai für den Fall, dass die Spieler ausfallen sollten. Zumindestens Schieber konnte am Sonntag trainieren.

Definitiv spielen wird Mittelfeldspieler Valentin Stocker. Der Schweizer ist derzeit in der Liga wegen einer Roten Karte aus der Begegnung gegen Borussia Dortmund gesperrt.

Für das Duell gegen das Zweitliga-Schlusslicht erwartet Dardai einen "harten Fight". "Im Pokal kann man es selten spielerisch lösen. St. Pauli wird hochmotiviert sein", sagte der Ungar.