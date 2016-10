Hertha BSC trainiert im Winter auf Mallorca

erschienen am 28.10.2016



Fußball-Bundesligist Hertha BSC bestreitet sein Wintertrainingslager auf der Urlaubsinsel Mallorca. Wie der Tabellendritte aus der Hauptstadt am Freitag mitteilte, wird vom 7. bis 14. Januar auf dem Vereinsgelände von Real Mallorca trainiert. Zuletzt hatte sich Hertha in der Saison 2009/2010 auf Mallorca auf eine Rückrunde vorbereitet.

Unter Spaniens Sonne bestreiten die Berliner auch zwei Testspiele. Wann genau die Partien gegen RCD Mallorca und Atlético Baleares mit Trainer Christian Ziege stattfinden, ist jedoch noch offen.