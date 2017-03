Hertha-Fans mussten in Hannover Zug verlassen

erschienen am 20.03.2017



Für 250 Fans von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hatte die Heimfahrt nach dem Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln (2:4) in Hannover ein vorläufiges Ende. Der Zugführer zwang die Fans am Samstag zum Aussteigen, nachdem die Anhänger des Hauptstadt-Klubs randaliert hatten. Die Fans mussten mit späteren Zügen weiterfahren.

Zudem gab es Strafanzeigen gegen zwei Männer wegen sexueller Beleidigungen. Das bestätigte die Bundespolizei. Über die Höhe der Sachbeschädigungen machte die Behörde keine Angaben.