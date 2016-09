Hertha-Profi trifft gegen Auerbach

erschienen am 11.09.2016



Berlin. Sami Allagui hat am Samstag bei der 0:2-Niederlage des VfB Auerbach im Regionalliga-Spiel bei Hertha BSC II den Unterschied ausgemacht. Der 30-J√§hrige war einer von vier aufgebotenen Kickern aus dem Profikader und traf doppelt. Erst stieg er nach einer Flanke hoch und k√∂pfte zur F√ľhrung ein (62.), dann entschied er mit dem 2:0 abgekl√§rt die Partie (83.). Der Hertha-Sieg beendete die Auerbacher Serie von vier Pflichtspielen ohne Niederlage und ging in Ordnung. Die ohne vier Stammspieler angetretenen Auerbacher hatten in der ersten halben Stunde gleich dreimal Gl√ľck, als das Aluminium rettete. Auf der anderen Seite h√§tte der VfB durchaus auch in F√ľhrung gehen k√∂nnen, doch K√ľhn traf kurz nach der Pause auch nur den Pfosten. "Es war ein gutes und temposcharfes Spiel, in dem wir nach der Anfangsphase ordentlich dagegengehalten haben", bilanzierte VfB-Trainer Michael Hiemisch. Am Samstag kommt Absteiger Energie Cottbus ins Vogtland. (masc)