Hertha beim HSV ohne Lustenberger - Langkamp wohl fit

erschienen am 03.03.2017



Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss am Sonntag im Auswärtsspiel beim Hamburger SV (17.30 Uhr/Sky) auf seinen erkrankten Defensivspieler Fabian Lustenberger verzichten. Für den Schweizer wird wohl Innenverteidiger Sebastian Langkamp spielen, der seine Nackenprobleme überwunden hat.

"Wir müssen auswärts unbedingt zulegen", sagte Herthas Manager Michael Preetz, nachdem die Berliner zuletzt auf des Gegners Platz oft geschwächelt hatten. Preetz erwartet einen aggressiven Gegner. "Wir müssen dagegenhalten und unsere Chancen besser nutzen", forderte der Manager.

Eine erneute Chance soll Offensivspieler Ondrej Duda erhalten. Der Königstransfer der Berliner, der vor der Saison für 4,2 Millionen Euro von Legia Warschau an die Spree gewechselt war, kam in der vergangenen Woche beim 2:0 über Eintracht Frankfurt in der Schlussphase zu seinem ersten Kurzeinsatz. "Vielleicht reicht es dieses Mal schon für 30 Minuten", meinte Trainer Pal Dardai.