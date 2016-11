Hertha verlängert mit Ibisevic bis 2019

28.11.2016

freiepresse.de

Plauen

Paul Zinken/dpa-Archiv

Lkw bleibt an Plauener Eisenbahnbrücke hängen

Plauen. Bei einem Unfall am Montagmorgen in Plauen ist der Schuttgutbehälter eines Lkw an einer Brückenkonstruktion hängen geblieben. Als der 24-jährige ... weiterlesen