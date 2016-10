Hertner: Frei aufspielen kann man als Profi von 1860 nie

Der Linksverteidiger von Erzgebirge Aue kehrt am Freitag Abend an seine alte Wirkungsstätte zurück. Vor der Partie in München muss sich der 25-Jährige jedoch Kritik gefallen lassen - auch von Trainer Pavel Dotchev.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 27.10.2016



Aue. Wenn der FC Erzgebirge am Freitag Abend in einer der modernsten Fußballarenen Europas antritt, wird Sebastian Hertner der dienstälteste Veilchen-Profi auf dem Platz sein. Im Januar 2015 kam der Linksfuß als Leihgabe von 1860 München, also genau von jenem Club nach Aue, gegen den Hertner und Co. ab 18.30 Uhr Punkte holen wollen. "Das ist eine tolle Kulisse, ein tolles Stadion", freut sich der Außenverteidiger auf die Allianz-Arena. "Ein wenig besonders ist es schon wieder zurückzukehren, aber ich habe mit dem Kapitel abgeschlossen."

Anderthalb Jahre gehörte der Schwabe zum Kader der "Löwen". Nachdem er in der Hinrunde der Saison 2014/2015 nur einmal zum Einsatz kam, wurde er ins Lößnitztal ausgeliehen. Unter Trainer Tomislav Stipic schaffte er es spät in die Startformation, blieb aber nach dem Abstieg in die 3. Liga als einer der wenigen Profis dem Verein erhalten - und war neben Kapitän Martin Männel der einzige verbliebene Absteiger, der bei FCE-Trainer Pavel Dotchev gesetzt und am direkten Wiederaufstieg beteiligt war. So gesehen müsste der 25-Jährige bei den Fans der Lila-Weißen einen Stein im Brett haben, doch zuletzt stand Hertner beim eigenen Anhang immer heftiger in der Kritik.

Schwache Hereingaben, wenig Offensivdrang und selbst seine Stärke, die solide Defensivarbeit, brachte der Profi nicht mehr auf den Rasen. Dotchev, der sich öffentlich stets vor seine Profis stellt, macht seine Unzufriedenheit deutlich. "Ich bin nicht einverstanden mit seiner Leistung in den vergangenen Spielen. Gegen Union war das nicht ausreichend", meint der Coach zu Hertners Auftritt bei der 1:3-Niederlage gegen die Berliner am vergangenen Wochenende. "Wir haben auf der linken Seite Bedarf."

Als Alternative für diese Position wurde Fabio Kaufmann im Sommer verpflichtet. Dass der Neuzugang in München links in der Viererkette aufläuft, ist jedoch aus zwei Gründen eher unwahrscheinlich: Zum einen kassierte Aue gegen Bochum, als Kaufmann Hertner auf die Bank verdrängte, vier Treffer. Zum anderen überzeugte der variable Kaufmann gegen Union auf der rechten, offensiven Außenbahn. "Er hat stark gespielt. Warum sollte ich etwas an dieser Position ändern?", argumentiert Dotchev.

Der Grund für die ungewohnte Kritik des Fußballlehrers an einer seiner Stammkräfte lässt sich nur erahnen. "Manchmal denke ich, dass Basti die Situation unterschätzt. Das hat auch andere Gründe", sagt der gebürtige Bulgare, ohne weiter ins Detail zu gehen. Hertner selbst bringt die Kritik nicht aus der Ruhe. "Man muss positiv damit umgehen", erklärt der Verteidiger.

Diese Abgeklärtheit rührt vielleicht auch daher, dass der beim VfB Stuttgart ausgebildete Profi bei 1860 München Erfahrungen in puncto Kritik in der Öffentlichkeit gesammelt hat. "Dort gibt es keine ruhige Minute. Das ist für Verein und Spieler nicht leicht", berichtet Hertner. "Der Investor ist immer ein Thema - mit allen positiven und negativen Aspekten. Das überträgt sich auch auf das Team. Frei aufspielen kann man als Profi von 1860 nie."

Auch vor dieser Saison produzierten die "Löwen" Schlagzeilen, verpflichteten mit Stefan Aigner, Sascha Mölders und Ivica Olic prominente Akteure mit reichlich Bundesligaerfahrung. An den ersten zehn Spieltagen zahlte sich das noch nicht aus. Mit gerade einmal acht Punkten rangieren die Münchner auf Relegationsplatz 16. Der Stuhl von Trainer Kosta Runjaic wackelt bereits bedenklich, in München wird schon über mögliche Nachfolger spekuliert. "Dass nach Siegen vom Aufstieg und bei Niederlagen gleich vom Abstieg geredet wird, ist in diesem Geschäft halt so -aber bei Sechzig ist es extrem", sagt Hertner. Doch im Duell Tabellen-16. gegen -14. benötigen beide Teams dringend Zähler. "1860 hat viel Qualität im Kader und wird irgendwann die Kurve kriegen. Wir müssen die Zeit nutzen, in der sie noch nicht stabil sind, und punkten", erklärt Dotchev.

Im DFB-Pokal feierten die Bayern am Dienstagabend ein Erfolgserlebnis, setzten sich im Elfmeterschießen gegen Ligakonkurrent Würzburg durch und erreichten so die dritte Runde. Dass München 120 Minuten Pokalkampf in den Knochen hat, sieht Hertner als möglichen Vorteil: "Das kann in den letzten Minuten zum Faktor werden, wenn bei ihnen die Körner fehlen."