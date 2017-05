Herzog über Werder-Aufschwung: "Großer Verdienst von Trainer Nouri"

erschienen am 10.05.2017



Der ehemalige Bremer Fußball-Bundesligaprofi Andreas Herzog sieht die Arbeit von Werder-Trainer Alexander Nouri als Hauptgrund für den aktuellen Aufschwung in der Hansestadt. Die neuerdings stabile Defensive, die starken Leistungen des Offensiv-Duos Fin Bartels und Max Kruse, all das sei "zum Großteil Verdienst von Trainer Alex Nouri", sagte der Österreicher dem Sportwettenanbieter bwin: "Und das ist sensationell."

Um die Stützen der Mannschaft auch künftig in Bremen zu halten, sei die Europa-League-Qualifikation enorm wichtig, meinte der 48-jährige Herzog: "Dann wäre der Verein wieder attraktiver und sie hätten Zusatzeinnahmen. Um jemanden wie Max Kruse, der schon bei Gladbach und Wolfsburg war, und Zlatko Junuzovic, der verlängert hat, kann man sicher ein Team entwickeln."