Himmelblaue feiern Auswährtssieg

erschienen am 11.02.2017



Frankfurt/Chemnitz. Mit einem 0:3-Erfolg kehrt der Chemnitzer FC aus dem Auswährtsspiel gegen den FSV Frankfurt zurück. Die Tore schossen Dennis Mast (5.), Björn Jopek (42.) und Florian Hansch (51.). In einer fair geführten Partie verteilte Schiedsrichter Thorben Siewer nur drei gelbe Karten, eine darunter gegen Dabanli in der 29. Spielminute.

Das Spiel im Frankfurter Volksbank Stadion verfolgten rund 3200 Zuschauer. Mehr dazu in Kürze.