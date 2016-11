Hochstätter: "HSV hat seine Philosophie verloren"

erschienen am 14.11.2016



Sportdirektor Christian Hochstätter vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum hat am Sonntag die Initiative ergriffen und dem Erstligisten Hamburger SV abgesagt, weil es zu keiner Einigung der Klubs bezüglich einer Freigabe gekommen sei. Der Ex-Bundesliga-Profi sollte die Sportchefrolle beim HSV übernehmen, allerdings wollte der VfL offenbar eine siebenstellige Ablöse für Hochstätter.

"Ich habe abends entschieden, dass ich den Vereinen die Entscheidung abnehmen will, weil ich der Meinung war, dass sie so oder so nicht zusammenkommen", sagte der 53-Jährige Sky Sport News HD: "Mir war von der ersten Minute an klar, dass ich beim VfL Bochum bleibe, wenn es nicht klappt."

Dennoch, so Hochstätter, sei es für ihn legitim gewesen, "dass man sich eine Anfrage von einem Erstligisten anhört". Hochstätter: "Der HSV hat mich in meiner fußballerischen Karriere sehr geprägt, wie ich über Fußball denke, und wie man Fußball spielen lässt und wenn es um Philosophie geht. Aber wenn Sie mich so fragen, dann hat der HSV aus meiner Sicht seine Philosophie verloren."

Seit 2013 fungiert Hochstätter als Sportvorstand in Bochum.