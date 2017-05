Hockey: Hamburg und Mannheim im Damen-Finale

erschienen am 27.05.2017



Die Hockey-Damen des Uhlenhorster HC haben ihren dritten Meistertitel in Serie im Visier. Bei der 75. Endrunde in Mannheim besiegten die Hamburgerinnen im Halbfinale Vizemeister Rot-Weiß Köln mit 4:2 (2:2, 0:0) nach Penaltyschießen und zogen zum fünften Mal nacheinander ins Finale ein. Dabei verspielte der UHC zwischenzeitlich einen 2:0-Vorsprung. Erst in der Schlussminute erzielte Pia Grambusch den Ausgleich, der die Kölnerinnen ins Penaltyschießen rettete.

Im Endspiel am Sonntag (11.30 Uhr/Sport1.de) trifft das Team von Trainer Claas Henkel auf den Gastgeber Mannheimer HC, der durch einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen den Club an der Alster ins Finale einzog und dort nach dem ersten Titel greift.