Hockey: UHC Hamburg zum dritten Mal in Folge deutscher Meister

erschienen am 28.05.2017



Die Hockey-Damen des Uhlenhorster HC haben im Finale gegen den Mannheimer HC ihren dritten Meistertitel in Serie und den sechsten Triumph insgesamt perfekt gemacht. Die Hamburgerinnen setzten sich am Sonntag mit 2:0 (2:0) gegen die Gastgeber durch. Damit sicherte sich der UHC das Startrecht im A-Europapokal. Mannheim hatte sich bereits durch Platz eins in der Liga für den internationalen Wettbewerb qualifiziert.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie sorgte Eileen Hoffmann kurz vor der Halbzeit per Stecher (27.) für die Hamburger Führung. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff legte die 32-Jährige das 2:0 nach und sorgte damit für die Entscheidung.

UHC-Trainer Claas Henkel war nach dem Erfolg stolz auf sein Team: "Das war schon nah dran am perfekten Spiel, was die Mädels heute abgeliefert haben. Die haben eine sehr gute Leistung rausgeknallt."

Bei der 75. Endrunde in Mannheim hatte Uhlenhorst zuvor im Halbfinale Vizemeister Rot-Weiß Köln mit 4:2 (2:2, 0:0) nach Penaltyschießen bezwungen und so das fünfte Finale nacheinander erreicht.