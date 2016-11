Hoeneß wieder zum Präsidenten des FC Bayern gewählt

erschienen am 25.11.2016



Uli Hoeneß ist wieder da: Der langjährige Patron des FC Bayern wurde am Freitagabend nach zweieinhalb Jahren Pause wieder zum Präsidenten des Fußball-Rekordmeisters gewählt. Hoeneß (64) erhielt auf der Jahreshauptversammlung von den 7152 Mitgliedern 108 Gegenstimmen und trat damit die Nachfolge von Karl Hopfner an. 58 Mitglieder enthielten sich.

Hopfner hatte Hoeneß 2014 abgelöst, als dieser seine Ämter beim FC Bayern nach seiner Verurteilung zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Steuerhinterziehung niedergelegt hatte. Auch den Posten des Aufsichtsratschefs strebt Hoeneß, der keinen Gegenkandidaten hatte, wieder an. Hoeneß war Ende 2009 nach über 30 Jahren als Bayern-Manager erstmals zum Präsidenten des FC Bayern München e.V. gewählt worden.

"Ich habe es geschafft, jetzt bin ich hier", sagte Hoeneß in seiner rund neunminütigen Wahlkampfrede: "Ich bitte Sie um eine zweite Chance - und ich verspreche Ihnen, dass ich alles tun werde, um ihre Erwartungen zu erfüllen."