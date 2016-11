Hoffenheim ohne Demirbay gegen Köln

erschienen am 01.12.2016



Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss bei seiner "Pokal-Revanche" gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Mittelfeldspieler Kerem Demirbay verzichten. Der 23-Jährige laboriert an einer Oberschenkelzerrung und steht nicht zur Verfügung. Dafür könnte der Ex-Kölner Kevin Vogt rechtzeitig fit werden.

"Kevin ist sehr wichtig für das Team, er trägt gut zur Stabilität bei. Ich bin froh, wenn er wieder dabei ist", sagte Trainer Julian Nagelsmann, der mit seiner Mannschaft in der Liga nach zwölf Spieltagen noch ungeschlagen ist und in dieser Saison nur das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal in Köln (1:2 n.V.) verloren hatte.

"Es gibt Dinge, die wir so machen wollen wie im Pokal, andere wollen wir anders machen", meinte Nagelsmann und versprach: "Wir haben mehrere Lösungen."