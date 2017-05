Holstein Kiel verlängert mit Urgestein Siedschlag

erschienen am 11.05.2017



Urgestein Tim Siedschlag hat seinen Vertrag beim Fußball-Drittligisten Holstein Kiel bis Sommer 2018 verlängert. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler, seit 2005 im Klub, hat mit den "Störchen" am Samstag (13.30 Uhr) im Duell bei der SG Sonnenhof Großaspach die Gelegenheit, den Aufstieg in die 2. Liga perfekt zu machen.