Hopp dankt Nagelsmann: "Grandiose Rettungsmission"

erschienen am 05.12.2016



Mehrheitseigner Dietmar Hopp (76) vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat Trainer Julian Nagelsmann in den höchsten Tönen gelobt. "Ich freue mich, dass ich heute bei einem Erstligisten bin. Das verdanken wir Julian und seiner grandiosen Rettungsaktion - er hat uns die Klasse gehalten", sagte Hopp am Montagabend bei der TSG-Jahreshauptversammlung mit Blick zurück auf den Abstiegskampf in der vergangenen Saison.

Dass der Tabellenvierte in der laufenden Spielzeit noch ungeschlagen ist, sieht Hopp auch als Verdienst des Trainers, der neben Sportchef Alexander Rosen, Kapitän Eugen Polanski sowie den Profis Pirmin Schwegler und Kerem Demirbay bei der Mitgliederversammlung in der Mehrzweckhalle der Sinsheimer Carl-Orff-Schule dabei war.

"Herzlichen Dank, Julian. Dank dir und deinem Team spielen wir eine solch grandiose Rolle in der Bundesliga", äußerte Hopp.

Bereits Ende Oktober hatte die Fußball-Abteilung eine Rekordbilanz für die Saison 2015/16 vorgelegt. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde der Erlös um nahezu 80 Prozent auf mehr als 128 Millionen Euro gesteigert. Das Betriebsergebnis kletterte dabei auf gut 18 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte der Bundesligist bei einem Umsatz in Höhe von 71,5 Millionen Euro noch einen Verlust von knapp 19 Millionen Euro bilanziert.