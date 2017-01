Hull entlässt Manager Phelan

erschienen am 03.01.2017



Der englische Fußball-Erstligist Hull City hat sich von seinem Teammanager Mike Phelan getrennt. Das bestätigte das Schlusslicht der Premier League am Dienstagabend, einen Tag nach der 1:3-Niederlage bei West Bromwich Albion. Der 54-jährige Phelan war erst im Oktober vom Interimstrainer zum permanenten Coach aufgestiegen, konnte mit seinem Team in 20 Ligaspielen jedoch nur 13 Punkte holen.