IAAF-Meeting: MÃ¼ller Zweite - Roleder verpasst Podium

IAAF-Meeting: Müller Zweite - Roleder verpasst Podium

erschienen am 06.09.2016



Diskuswerferin Nadine Müller (Halle) hat beim IAAF-Meeting in Zagreb mit 62,46 m den zweiten Platz belegt. Die Olympia-Sechste musste sich nur der Olympiasiegerin Sandra Perkovic (Kroatien/67,86 m) geschlagen geben.

Beim 100-m-Rennen kam der beste deutsche Sprinter Julian Reus nicht an seine jüngsten Zeiten heran. In 10,37 Sekunden wurde der Wattenscheider Siebter. Ende Juli war Reus in 10,01 deutschen Rekord gelaufen. Sieger wurde der ehemalige Weltrekordhalter Asafa Powell (10,01), der mit Jamaika bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro mit der 4x100-m-Staffel angeführt von Usain Bolt Gold geholt hatte.

Die Olympia-Fünfte und Vizeweltmeisterin Cindy Roleder aus Leipzig verpasste über 100 m Hürden das Podium. Die 27-Jährige wurde beim Sieg von Peking-Olympiasiegerin Dawn Harper-Nelson (USA/12,74 Sekunden) in 12,96 Vierte.