IIHF-Boss hofft weiter auf NHL-Profis bei Olympia

erschienen am 15.03.2017



Weltverbands-Präsident René Fasel hat die Hoffnungen auf eine Teilnahme der NHL-Profis am olympischen Eishockey-Turnier in Pyeongchang noch nicht aufgegeben. "Noch ist Zeit, ich glaube weiter an eine 50:50-Chance", sagte der IIHF-Boss dem Branchendienst Insidethegames über die ins Stocken geratenen Verhandlungen.

Stand jetzt würden Sidney Crosby, Alexander Owetschkin, Leon Draisaitl und Co. in Südkorea nicht auflaufen, da sich die NHL, die IIHF, die Spielergewerkschaft NHLPA und das IOC nicht auf die Rahmenbedingungen einigen konnten. Die NHL wirft dem IOC vor, sich nicht annähernd genug an den Spielerkosten beteiligen zu wollen.