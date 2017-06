IOC-Exekutive schlägt Doppelvergabe vor

erschienen am 09.06.2017



Die erste Doppelvergabe von Olympischen Sommerspielen seit rund 100 Jahren steht bevor. Angeführt von IOC-Präsident Thomas Bach hat die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) entschieden, ihrer Vollversammlung eine Doppelvergabe der Spiele 2024 und 2028 an die verbliebenen Kandidaten Paris und Los Angeles zu empfehlen.

Die Vollversammlung wird am 11./12. Juli beim Candidate City Briefing in Lausanne über den Antrag befinden. Sollte der Vorschlag angenommen werden - wovon auszugehen ist - könnte die Doppelvergabe am 13. September auf der 130. Session des IOC in Lima/Peru erfolgen.