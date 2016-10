IOC: Vier Neuzugänge in Athletenkommission

erschienen am 19.10.2016



Das Internationale Olympische Komitee (IOC) um Präsident Thomas Bach hat vier neue Mitglieder in die Athletenkommission berufen. Der bei den Brooklyn Nets in der NBA spielende Basketballer Luis Scola (Argentinien), die Moderne Fünfkämpferin Aya Medany (Ägypten), Taekwondo-Kämpferin Nadin Dawani (Jordanien) und Badminton-Spielerin Saina Nehwal (Indien) wurden in das Gremium gewählt, in dem seit August auch die ehemalige Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann aktiv ist.