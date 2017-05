IOC-Vize Coates bleibt Chef des Australischen Olympischen Komitees

erschienen am 06.05.2017



John Coates bleibt Präsident des Australischen Olympischen Komitees (AOC). Der 66-Jährige setzte sich nach einem erbittert geführten Wahlkampf in einer geheimen Abstimmung gegen seinen Herausforderer Danni Roche mit 58:35 durch. Coates, der das AOC seit 27 Jahren anführt und seit 2013 Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees IOC ist, gilt als mächtigster Mann im australischen Sport.

Coates kündigte nach der Wahl an, nach den Olympischen Spielen in Tokio 2020 nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Kontrahent Roche (46) hatte für Veränderungen im AOC geworben. Unter anderem wollte der Hockey-Olympiasieger das fürstliche Präsidentensalär kürzen und das Geld in den Sport stecken. Roche wünschte Coates nach der Wahl via Twitter viel Erfolg.