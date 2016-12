IOC zu McLaren: Erste Konsequenzen nach "fundamentalem Angriff"

erschienen am 09.12.2016



Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat nach der Veröffentlichung des McLaren-Reports erste Konsequenzen angekündigt. "Professor McLarens Bericht schildert einen fundamentalen Angriff auf die Integrität des Sports", sagte IOC-Präsident Thomas Bach: "Für mich als Olympiateilnehmer sollte jeder Athlet oder Offizielle, der sich aktiv an einem solchen Manipulationssystem beteiligt hat, lebenslang von den Olympischen Spielen ausgeschlossen werden - in welcher Funktion auch immer."

Als erste Maßnahme kündigte das IOC an, alle eingelagerten Dopingproben russischer Athleten der Olympischen Spiele 2012 in London nachzutesten. Das IOC hatte bereits erklärt, dass die Ergebnisse des McLaren-Reports in die Untersuchung zweier eigenständiger Kommissionen eingehen werden. Bereits zuvor hatte das IOC angekündigt, auch alle Proben russischer Athleten von den Spielen in Sotschi nachzukontrollieren.

Der kanadische Sonderermittler Richard McLaren hatte am Freitag in London seinen Abschlussbericht vorgelegt. Demnach haben zwischen 2011 und 2015 mehr als 1000 russische Athleten in 30 Sportarten von einem staatlich gelenkten Doping-System profitiert.