ITF-Spitze: Davis-Cup-Matches nur noch über maximal drei Sätze

erschienen am 09.03.2017



Tennismatches im Davis Cup sollen in Zukunft nur noch über maximal drei statt wie bisher über maximal fünf Sätze ausgetragen werden. Das beschloss der Vorstand des Weltverbandes ITF auf seiner Sitzung am Rande des Turniers in Indian Wells/USA. Die Maßnahme, von vielen Spielern der Profi-Tour seit geraumter Zeit gefordert, bedarf allerdings noch der Zustimmung durch die ITF-Generalversammlung im August.

Ebenfalls diskutiert wird laut einer Mitteilung der ITF, ob die Begegnungen im traditionsreichen Nationen-Wettbewerb künftig lediglich noch über zwei und nicht mehr über drei Tage verteilt werden. Dafür sollen in den kommenden Wochen "weitere Gespräche mit allen Beteiligten" geführt werden.

In den vergangenen Jahren hatten zahlreiche prominente Spieler mit Verweis auf die hohe Belastung auf Einsätze im Davis Cup verzichtet.