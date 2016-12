"Ich habe ja gesagt" - Serena Williams gibt ihre Verlobung bekannt

erschienen am 29.12.2016



Tenniskönigin Serena Williams hat offenbar ihren Traumprinzen gefunden. Am Donnerstag gab die 35-jährige Amerikanerin die Verlobung mit ihrem Landsmann Alexis Ohanian bekannt. "Er ist vor mir niedergekniet und hat die Frage mit den vier Wörtern gestellt", verkündete Williams in den sozialen Medien: "Und ich habe ja gesagt."

Alexis Ohanian ist der Mitbegründer der Social-News-Plattform Reddit. Der 33-Jährige hatte Williams eigens für die Verlobung nach Rom einfliegen lassen. "In dem Restaurant, in dem wir uns zum ersten Mal zufällig begegnet sind, hat sich der Kreis für uns jetzt geschlossen", teilte Williams mit. Einen Hochzeitstermin gibt es noch nicht.