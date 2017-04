"Ich muss im Zweikampf stärker werden"

WM-Pilot Jonas Folger fuhr in den USA auf Rang elf. Zufrieden war er damit nicht. Das liegt auch an gestiegenen Ansprüchen.

erschienen am 24.04.2017



Austin. In allen drei Grands Prix als MotoGP-Pilot Punkte gesammelt, damit 21 Zähler auf dem Konto und ein konkurrenzfähiges Motorrad - Jonas Folger darf stolz auf sein Debüt in der Königsklasse der Motorrad-WM sein. "Vor dem Saisonstart hätte ich nie gedacht, dass ich als WM-Achter zum ersten Rennen nach Europa kommen werde", sagte der 23-Jährige nach dem Rennen am Sonntag in Texas. Nun zieht der Grand-Prix-Zirkus für elf Rennen nach Europa um.

In den USA war die Freude des Schwindeggers jedoch getrübt. Mit Rang elf war er nicht zufrieden: "Ehrlich gesagt, bin ich vom Ausgang des Rennens ein wenig enttäuscht." Von Platz neun gestartet, fuhr er am Ende nur als Elfter durch das Ziel. "Die Top Sechs wären heute wieder möglich gewesen. Doch dieses Ergebnis scheiterte an mir. Ich beging zu viele Fehler. Vor allem, als das Bike mit weniger Sprit leichter wurde", analysierte der einzige deutsche Pilot in der Königklasse. "Ich muss weiter an mir arbeiten und lernen, Fehler zu vermeiden, um in der entscheidenden Phase und im Zweikampf einfach stärker zu sein."

Die Selbstkritik ist deshalb angemessen, weil die Yamaha vom französischen Tech3-Team noch mehr hergibt, als der in den Vorsaisontests bärenstarke Folger an den Rennwochenenden rausholen konnte. "Wenn man eine gewisse Position erreicht hat, dann setzt man sich automatisch höhere Ziele. Wir wissen inzwischen, wozu wir in der Lage sind", meinte er in Texas.

Auch, wenn Folger es selbst nicht anspricht: Die Leistung von Teamkollege Johann Zarco stellt die des Deutschen zusätzlich in den Schatten. Der Franzose, wie der Deutsche Neuling in der MotoGP-Klasse, hatte im ersten Rennen das Feld angeführt und trotz seines Sturzes viel Lob eingeheimst. In Argentinien und den USA wurde der 26-Jährige aus Cannes Fünfter, Folger Sechster und nun Elfter. In knapp zwei Wochen im spanischen Jerez hat der Bayer die Chance, den Spieß umzudrehen.

Das Gleiche gilt für Maverick Viñales (Spanien/Yamaha). Der Überflieger der ersten beiden WM-Läufe stürzte in Austin schon in Runde zwei. "Es war ganz seltsam. Ich habe nichts anders gemacht als beim Warm-up. Ich denke, es gab ein Problem mit dem Vorderreifen", sagte der 22-Jährige. Den Sieg fuhr sein Landsmann Marc Marquez (Honda) vort Valentino Rossi (Yamaha) nach Hause. Die Italiener übernahm die WM-Führung. Der Altmeister ist der einzige MotoGP-Pilot, der 2017 immer auf dem Podest stand. (sesi)