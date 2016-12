Ihle verpasst Top 10 in Heerenveen

erschienen am 09.12.2016



Eisschnellläufer Nico Ihle (Chemnitz) hat beim Weltcup in Heerenveen eine Top-10-Platzierung verpasst. Der 31-Jährige beendete seinen 500-m-Lauf in der modernisierten Thialf-Eishalle in 35,00 Sekunden und belegte damit den elften Rang. Vor drei Wochen hatte Ihle auf der kurzen Sprintstrecke noch einen Überraschungssieg in Nagano/Japan gefeiert.

Der Sieg in Heerenveen ging an den Russen Ruslan Muraschow, der in 34,50 Sekunden den Polen Artur Was (34,79) und Mitchell Whitmore aus den USA (34,81) auf die Plätze verwies.

Die Thialf-Halle war zuletzt umfangreich erneuert worden. In zwei Jahren investierte die niederländische Provinz Friesland 50 Millionen Euro in die 1986 errichtete erste überdachte Eisschnelllaufbahn Westeuropas.