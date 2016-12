"Im Moment fühlt sich alles gut an"

Eiskunstlauf: Ex-Weltklasse-Paarläufer Robin Szolkowy aus Chemnitz betreut seine beruflichen Projekte inzwischen von der Schweiz aus

erschienen am 30.12.2016



Zürich/Chemnitz. Seit Robin Szolkowy im Frühjahr 2014 seine Karriere beendet hat, nahm der einstige Weltklasse-Paarläufer aus Chemnitz verschiedene Projekte in Angriff. Über den Stand der Dinge und Veränderungen in den vergangenen Monaten sprach mit dem 37-Jährigen Martina Martin.

Freie Presse: Wo begrüßen Sie heute Abend das neue Jahr?

Robin Szolkowy: Unsere Familie verbringt gerade mit zwei befreundeten Pärchen ein paar Tage in den Schweizer Bergen.

Sie haben inzwischen auch Ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegt. Welche Gründe gab es dafür?

Wir sind im Herbst umgezogen, wohnen in der Nähe von Zürich. Meine Frau Romy stammt aus der Gegend, ist wieder in ihrer Heimat. Es erweist sich einfach als Vorteil, wenn man die Familie in der Nähe hat und so besser von ihr unterstützt werden kann. Bei ihren Eltern sind wir mit dem Auto in zehn, bei der Schwester in drei Minuten. Ihr Sohn ist zudem nur einen Monat jünger als unser Henry, der im September 2015 zur Welt kam. Da ich oft unterwegs bin und Romy sich vor allem um die Belange unserer Firma justmove kümmert, bringt das viel Erleichterung, ist entspannter.

War die Umstellung groß?

Die gab es überhaupt nicht. Ich bin lange genug mit Romy zusammen, war vorher schon sehr oft in der Schweiz. Nach den vielen Jahren verstehe ich inzwischen auch die Leute. Verändert hat sich kaum etwas. Jetzt fliege ich eben nicht von Dresden los, sondern von Zürich, bin beispielsweise bei meiner Mama in Frankfurt schneller als bisher. Und die Arbeit mit den Behörden ist genauso stressig wie in Deutschland, der bürokratische Aufwand, bei dem man zudem eine genaue Reihenfolge einhalten muss, enorm.

Werden Sie auch einen Schweizer Pass beantragen?

Da überlege ich noch; bis man diesen erhält, dauert es ein paar Jahre. Ich bleibe auf alle Fälle Deutscher, besitze eine Aufenthaltsbewilligung. Bis jetzt fühle ich mich sehr wohl, kann von meinem nunmehrigen Hauptwohnsitz aus wie bisher alle meine Projekte betreuen. Zudem arbeitete ich, wenn ich zu Hause bin, beim Eislaufclub im nahen Küsnacht auch stundenweise als Honorartrainer. Aber wer weiß, wohin unsere Reise noch weitergeht.

Ihr Hauptbetätigungsfeld als Coach bleibt aber Moskau?

Es ist auf alle Fälle geplant, dass die Arbeit in Russland im Team von Nina Mozer weitergeht. Mit meinen beiden Paaren, die ich betreue, bin ich vor allem in den Wintermonaten viele Wochen zusammen, um zu trainieren oder sie bei Wettkämpfen zu betreuen. Aber so erlebe ich die Extreme: Einmal geht es mit den russischen Paaren ums Weltniveau. Dann wiederum fahre ich mit kleinen Mäusen zu ihren ersten Wettbewerben und passe auch auf, dass sie sich richtig erwärmen, das Kür-Kleidchen sitzt und sie ihr Kuscheltier dabeihaben.

Als Trainer erlebten Sie mit dem Sieg Ihrer Schützlinge Jewgenija Tarassowa und Wladimir Morosow beim Grand-Prix-Finale eine Sternstunde. Wie bewerten Sie diesen Erfolg?

Das war natürlich eine Supersache, ein Riesending für uns alle, das bisher Größte. Das Finale fand auf einem sehr hohen Niveau statt - und beide haben ihre Chance genutzt. Sie liefen äußerst nervenstark und zeigten fast alles, was sie können. Seit dem Ende der letzten Saison, in der sie zum zweiten Mal EM-Bronze gewannen, haben sie leistungsmäßig einen tollen Sprung gemacht, nicht nur bei den Elementen, sondern auch bei der Qualität ihrer Programme. Riesig gefreut habe ich mich auch über mein Duo Natalja Zabijako und Alexander Enbert, die als kurzfristige Nachrücker ebenfalls sehr gute Programme zeigten und Vierte wurden.

Bei den russischen Meisterschaften folgten die Plätze zwei und drei. Sind Sie damit zufrieden? Mit den Leistungen von beiden Paaren auf alle Fälle. Jewgenija und Wladimir lagen nur knapp hinter den Olympiazweiten Xenija Stolbowa/Fjodor Klimow, die beim Grand-Prix-Finale fehlten. Entscheidend war vor allem, dass sie sich damit ihren Platz im Nationalteam sicherten und so nicht erst wie in den beiden Vorjahren, als andere ausfielen, bei den internationalen Meisterschaften starten durften. Natalja und Alexander qualifizierten sich als Dritte in einem starken Feld ebenfalls für die EM. Das ist bemerkenswert, da sie wegen eines Trainingsunfalls von ihr fünf Monate Ausfall hatten. Sie entwickeln sich gleichfalls sehr gut. Beide Paare sind jung, da ist für die Zukunft noch einiges möglich.