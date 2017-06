Immer mehr Risiko - das sieht er kritisch

Der Chemnitzer Karl-Heinz Klinger fungiert bei den Deutschen Turnmeisterschaften in Berlin als Kampfrichter. In den über fünf Jahrzehnten seiner Tätigkeit gab es nicht nur positive Erlebnisse.

Von Martina Martin

erschienen am 07.06.2017



Berlin. Wenn Ivan Rittschik am Mittwochabend bei den Deutschen Meisterschaften um Gold am Pauschenpferd kämpft, schlägt auch sein Herz mit. Doch von seinen Emotionen darf sich Karl-Heinz Klinger als Chemnitzer nicht beeinflussen lassen, wenn er als Kampfrichter an diesem Gerät seine Wertung abgibt. "Das habe ich aber gut im Griff, ist kein Problem", meint der 74-Jährige, der unabhängig davon mitbangt, dass "Wanja" die beste Übung gelingt. Von jeher verfolgt er den Werdegang der KTV-Athleten, benotet sie bei regionalen Wettkämpfen und gibt ihnen in regelmäßigen Abständen die Veränderungen im internationalen Regelwerk weiter. Dabei freut es den Routinier besonders, wenn die Turner Interesse zeigen, nach Ende ihrer leistungssportlichen Laufbahnen die Seite zu wechseln. So legten in der Vergangenheit beispielsweise Sven Kwiatkowski - Starter bei Olympia, WM und EM sowie mehrfacher nationaler Meister - oder Tilo Steinbach - Spitzenathlet im Nachwuchs - die entsprechenden Lizenzen ab und kamen mehrfach zum Einsatz. Aber seit sie ins Trainermetier gewechselt und in diesem inzwischen erfolgreich tätig sind, ist das nicht mehr möglich.

Nun hofft Karl-Heinz Klinger stark auf Florian Lindner (am Mittwoch mit Medaillenchancen an den Ringen), der schon einige Bewährungsproben mit Bravour meisterte. Ihn hat er auserkoren, dass er vielleicht auch einmal sein Amt als Landeskampfrichterwart von Sachsen übernimmt. In dieser Funktion werden alle organisatorischen Dinge wie Koordination der Einsätze oder eben Weiterbildung geklärt. "In meinem Alter wollte ich mich eigentlich so langsam zurückziehen. Aber nun werde ich das noch etwas verschieben, denn Flori hat sich leistungsmäßig wieder enorm gesteigert, gehört an den Ringen zu den stärksten Spezialisten", schätzt er voller Hochachtung ein und fügt hinzu: "Ich habe es übrigens noch nie erlebt, dass sich ein Spitzenturner wie er gleichzeitig die Fähigkeit eines hochqualifizierten Kampfrichters erwarb." Er berichtet, dass er Florian Lindner deshalb auch zum Lehrgang nach Baku, bei dem das nach Olympia wieder neue, hoch komplizierte Reglement für die internationale Lizenz geprüft wurde, geschickt hat. Der 25-Jährige bestand bei einer Durchfallquote von 30 Prozent auf Anhieb und gab danach wiederum als Dozent sein Wissen an die Mitstreiter in Sachsen weiter.

Karl-Heinz Klinger wurde so von seinem potenziellen Nachfolger in die Details des überarbeiteten Codes, der etwa 700 Elemente enthält, eingeweiht. Selbst hat er sich zudem zu Hause mit unzähligen Videos die Neuigkeiten angeeignet. Aktuell beim Turnfest wendet er ausschließlich am Pauschenpferd sein Wissen an. An diesem Gerät ist er in allen Altersklassen als E-Kampfrichter (Bewertung der Ausführung) eingesetzt, während Günter Burkert, der zweite Chemnitzer Juror, am Sprung Noten vergibt. Bis zu zehn Stunden pro Tag kommen da zusammen. "Man muss jede Sekunde präsent, ständig hellwach sein. Dabei hat man sich eine Kurzschrift angeeignet, die man sozusagen blind beherrscht", erzählt der Sachse und nennt zudem als weitere wichtige Voraussetzung ein robustes Nervenkostüm.

Bei Meisterschaften passiert es zwar kaum, aber bei Bundesligawettkämpfen gibt es auch so manches Mal harte Kritik oder gar Anfeindungen von Zuschauern oder jeweiligen Mannschaftsmitgliedern, die teilweise unter die Gürtellinie gingen. Nach derartigen Vorfällen ihm gegenüber erhielt ein Verein sogar schon mal eine Geldstrafe aufgebrummt und ein Trainer drei Jahre Hallenverbot für die höchste deutsche Klasse. "Aber es gibt auch Mannschaften, die sich sogar nach Niederlagen bedanken", zeigt Karl-Heinz Klinger die Extreme auf, wobei die positiven Momente überwiegen und er deshalb nie seine Leidenschaft für diese ehrenamtliche Tätigkeit verlor. Das trifft ebenso auf das Turnen insgesamt zu, das ihn auf einzigartige Weise fasziniert. "Mut, Kraft und Schönheit machen unseren Sport aus. Das Beeindruckende für mich ist, dass alle möglichen Bewegungsformen vereint sind, man wunderbare Ästhetik erleben kann", gerät der Fachmann regelrecht ins Schwärmen. Kürzlich sah er mal Sprung-Aufnahmen einer 3-D-Kamera und fand sie "einfach frappierend". Nur mit dem Trend nach immer mehr Höchstschwierigkeiten kann er sich weniger anfreunden. "Ich sehe das schon ein bisschen kritisch, denn mit dem hohen Risiko ist auch die Verletzungsgefahr nicht ohne."

Diesen Trend sieht er vor allem am Reck, wobei ihn selbst das Königsgerät am meisten begeistert. Vor allem an diesem ist er zweimal pro Woche selbst noch aktiv. Denn dem Turnen widmet er sich seit Kindesbeinen an. Er wuchs in Gera auf, wo ihn sein Vater früh mit in die Halle nahm. Als DDR-Jugendmeister wurde er dann mit 18 Lenzen zum Armeesportclub nach Potsdam delegiert. Die Perspektive hieß Olympiateilnahme 1964. Bei den damals üblichen gesamtdeutschen Ausscheiden gelang ihm jedoch der Sprung in die Mannschaft nicht.

Mit 23 Jahren endete damit seine leistungssportliche Karriere - und die neue begann nahtlos. "Unser damaliger Cheftrainer Rolf Bauch war gleichzeitig Kampfrichterchef und hatte mich ohne zu fragen, bereits für einen Lehrgang angemeldet", erinnert sich Karl-Heinz Klinger noch genau. Wegen seines Studiums (Konstruktions- und Maschinenbau) verschlug es ihn nach Karl-Marx-Stadt. Fünf Jahrzehnte lebt er mit seiner Familie nun in der Stadt, turnt seitdem für die HSG (lange Zeit auch Wettkämpfe) und vergibt eben regelmäßig Noten an die Gerätekünstler.