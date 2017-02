In Augsburg: Bayer mit Jedvaj und Dragovic in der Innenverteidigung

erschienen am 16.02.2017



Mit Tin Jedvaj und Aleksandar Dragovic in der Innenverteidigung tritt der Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg an. Dies kündigte Trainer Roger Schmidt am Donnerstag an.

Die etatmäßigen Innenverteidiger Jonathan Tah (Faserriss) und Ömer Toprak (gelbgesperrt) stehen nicht zur Verfügung. Auch Spielmacher Hakan Calhanoglu muss aufgrund seiner FIFA-Sperre bis zum Saisonende ersetzt werden.

Offen ist noch, ob Kapitän Lars Bender beim FCA spielen kann. Der defensive Mittelfeldspieler hatte beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag sein Comeback nach längerer Verletzungspause gegeben. "Er hat allgemeine Beschwerden nach der langen Pause. Ich kann noch nicht sagen, ob er uns zur Verfügung steht", sagte Coach Schmidt.