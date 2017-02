In letzter Sekunde: FSV Zwickau besiegt Werder Bremen II

erschienen am 11.02.2017



Zwickau. Der FSV Zwickau hat am Samstag im Kampf gegen den Abstieg drei wichtige Punkte erzielt. Dank eines Eigentors in letzter Sekunde gewannen die Gastgeber 2:1 gegen den SV Werder Bremen II. Der Gäste-Keeper Oelschlägel hatte den Ball nach einer Ecke ins eigene Tor bugsiert. Die Bremer reklamierten, der Keeper sei behindert worden. Dennoch: Der Treffer zählte.

Die Gastgeber waren in der 34. Minute durch Ronny König in Führung gegangen, bis Jensen in der 70. Minute für den Ausgleich sorgte. Kurz vor Schluss dann der Patzer des Bremer Keepers, der die Niederlage der Gäste besiegelte. Schiedsrichter Benjamin Bläser musste vor 4500 Zuschauern viermal Gelb zeigen, einmal an Göbel, dreimal an Bremer Spieler. Mehr in Kürze. (fp)