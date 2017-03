Indian Wells: Kerber im Achtelfinale ausgeschieden

erschienen am 15.03.2017



Die designierte Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Indian Wells im Achtelfinale ausgeschieden. Die an Nummer zwei gesetzte zweimalige Grand-Slam-Siegerin unterlag mit 3:6, 3:6 gegen die Russin Jelena Wesnina (Nr. 14). Kerber (Kiel), die bei dem Hartplatz-Turnier erstmals seit vier Jahren in der Runde der besten 16 stand, unterlag in 1:24 Stunden.

Wesnina trifft im Viertelfinale auf die 14-malige Grand-Slam-Siegerin Venus Williams (USA/Nr. 12). Aufgrund der Absage von Serena Williams (USA) stand bereits vor Turnierbeginn im US-Bundesstaat Kalifornien fest, dass Kerber am 20. März wieder die Spitze der Weltrangliste übernimmt.