Indian Wells: Kerber kämpft sich ins Achtelfinale - Aus für Mischa Zverev und Görges

erschienen am 13.03.2017



Die designierte Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber hat sich beim WTA-Turnier in Indian Wells ins Achtelfinale gekämpft. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin besiegte in der dritten Runde die ungesetzte Französin Pauline Parmentier nach 2:34 Stunden mit 7:5, 3:6, 7:5. Nächste Gegnerin der Kielerin, die bei dem Hartplatz-Turnier erstmals seit vier Jahren in der Runde der besten 16 steht, ist die Russin Jelena Wesnina (Nr. 14).

"Es war sehr heiß auf dem Court", sagte Kerber nach ihrem Kraftakt: "Am Ende war es ein sehr toughes Match auf hohem Niveau von uns beiden. Pauline hat vom ersten Ball an herausragend gespielt. Ich bin einfach nur glücklich, in der nächsten Runde zu stehen."

Ausgeschieden ist dagegen Kerbers Fed-Cup-Kollegin Julia Görges. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe stand in ihrem Drittrundenmatch gegen die US-Amerikanerin Lauren Davis über weite Strecken auf verlorenem Posten und unterlag nach 92 Minuten Spielzeit mit 1:6, 4:6.

Beim parallel stattfindenden ATP-Turnier in Indian Wells war ebenfalls in Runde drei für Davis-Cup-Spieler Mischa Zverev (Hamburg) Endstation. Die Nummer 29 der Setzliste war beim 1:6, 4:6 gegen den Weltranglisten-Neunten Dominic Thiem aus Österreich chancenlos.

Aufgrund der Absage von Serena Williams (USA) stand bereits vor Turnierbeginn fest, dass Kerber am 20. März wieder die Spitze der Weltrangliste übernimmt.