Indian Wells: Zverev weiter, Struff raus

erschienen am 12.03.2017



Tennis-Profi Alexander Zverev (Hamburg) hat sein kleines Leistungsloch überwunden und steht beim ATP-Turnier in Indian Wells in der dritten Runde. Nach zuletzt zwei Erstrunden-Niederlagen besiegte der 19-Jährige am Sonntag den Argentinier Facundo Bagnis nach Problemen im ersten Satz mit 7:6 (12:10), 6:3. In der ersten Runde hatte Zverev in der Wüste Kaliforniens ein Freilos gehabt.

Nächster Gegner der Nummer 18 der Setzliste ist entweder der Australier Nick Kyrgios oder Bagnis' Landsmann Horacio Zeballos. Ausgeschieden ist hingegen Jan-Lennard Struff (Warstein). Der 26-Jährige unterlag dem an Position 14 gesetzten Franzosen Lucas Pouille in 71 Minuten mit 3:6 und 2:6.

Neben Alexander Zverev stehen auch dessen älterer Bruder Mischa (Hamburg/Nr. 29) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 28) in Indian Wells in der dritten Runde.