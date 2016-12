Ingolstadt: Walpurgis verspricht "heißen Fight" gegen Leipzig

erschienen am 08.12.2016



Trainer Maik Walpurgis (43) vom Tabellenletzten FC Ingolstadt will Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) einen "heißen Fight" liefern. "Wenn wir einen guten Tag erwischen, ist für uns alles möglich", sagte Walpurgis, der mit den Schanzern in drei Spielen vier Punkte holte.

Trotz der Niederlage zuletzt bei Werder Bremen (1:2) hat Walpurgis einen Aufwärtstrend bei den Bayern wahrgenommen. "Ich habe, seitdem ich hier bin, einen durchweg positiven Spirit im Team gespürt. Wir wollen diese Leistung in Punkte ummünzen", sagte er.

Auch Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl, der im Sommer aus Ingolstadt nach Sachsen gewechselt war, erwartet einen aggressiven und entschlossen FCI. Bei seinem Ex-Klub zu gewinnen, sei "ein dickes Brett, das man da bohren muss".