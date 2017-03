Ingolstadt trennt sich von Sportdirektor Ehrenberger

erschienen am 10.03.2017



Als Reaktion auf die enttäuschende Saison hat sich Eishockey-Klub ERC Ingolstadt von seinem Sportlichen Leiter Jiri Ehrenberger getrennt. Das gab der Verein am Freitag offiziell bekannt.

Der 61-Jährige Ehrenberger hatte das Amt Anfang 2014 übernommen, kurz danach holte der Tscheche mit den Panthern den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In dieser Saison war Ingolstadt wie schon im Jahr zuvor in den Pre-Play-offs gescheitert.