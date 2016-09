Ingolstadt verliert Testspiel gegen NÃ¼rnberg

Ingolstadt verliert Testspiel gegen Nürnberg

erschienen am 01.09.2016



Fußball-Bundesligist FC Ingolstadt hat sein Testspiel in der Länderspielpause nicht mit einem Erfolg gekrönt. Die mit einigen Nachwuchsspielern ergänzte Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski, die am Samstag zum Saisonauftakt 1:1 beim Hamburger SV gespielt hatte, verlor im oberbayerischen Kösching 1:2 (1:0) gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Robert Leipertz (9.) brachte den FCI zwar früh in Führung, doch Tim Matavz (75.) und Cedric Teuchert (88.) drehten die Partie für die Franken.

Neuzugang Marcel Tisserand, der vom französischen Erstligisten AS Monaco nach Ingolstadt gewechselt war, war ebenso wie einige weitere Nationalspieler nicht dabei.