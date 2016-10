Ingolstadt verliert Testspiel gegen WÃ¼rzburg

Ingolstadt verliert Testspiel gegen Würzburg

erschienen am 06.10.2016



Der in der Fußball-Bundesliga nach sechs Spieltagen noch sieglose FC Ingolstadt hat in der Länderspielpause eine weitere Niederlage kassiert. In einem Test gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers unterlag das Team von Trainer Markus Kauczinski am Donnerstag in Roth mit 1:2 (1:1).

Felix Müller (5.) hatte den Tabellenfünften der 2. Liga früh in Führung gebracht, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Sonny Kittel (75.) erzielte Valdet Rama (83.) den Siegtreffer für Würzburg.