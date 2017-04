Ingolstadt zwei Spiele ohne Rotsünder Brégerie

erschienen am 11.04.2017



Der FC Ingolstadt muss im Abstiegskampf der Bundesliga zunächst auf Abwehrspieler Romain Brégerie verzichten. Der 30 Jahre alte Franzose wurde nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Darmstadt 98 (3:2) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt. Damit fehlt Brégerie dem Tabellen-Vorletzten in den Duellen mit den direkten Konkurrenten beim VfL Wolfsburg und gegen Werder Bremen.

Der DFB verurteilte Brégerie "wegen einer Tätlichkeit in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung". Der Profi war am vergangenen Sonntag in der 87. Minute von Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) des Feldes verwiesen worden, nachdem er Darmstadts Antonio Colak getreten hatte. Colak sah wegen dieser Szene Gelb-Rot.