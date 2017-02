Ingolstadts Leckie für zwei Spiele gesperrt

erschienen am 21.02.2017



Mathew Leckie vom Bundesligisten FC Ingolstadt ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Sperre von zwei Spielen belegt worden. Der Australier war in der 81. Minute des Punktspiels bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag von Schiedsrichter Guido Winkmann (Kerken) des Feldes verwiesen worden.

Gegen die Entscheidung des Einzelrichters kann binnen 24 Stunden Einspruch eingelegt und eine mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht beantragt werden, teilte der DFB mit.