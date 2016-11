"Interne Gründe": Aubameyang nicht im BVB-Kader

Borussia Dortmund tritt zum Champions-League-Gruppenspiel am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Sporting Lissabon ohne seinen Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang an. "Das hat interne Gründe. Das hat der Trainer so entschieden, das ist absolut in Ordnung", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky. "Wir nehmen total in Kauf, dass jetzt spekuliert wird. Aber intern bedeutet intern", erklärte BVB-Trainer Tuchel. Die Maßnahme gelte nur für dieses Spiel, führte der Coach aus. Während der Partie wurde Aubameyang auf der Tribüne gesichtet.

Für den Gabuner, der nicht mal im Kader steht, spielt im Angriff Adrian Ramos als einzige Spitze im 4-1-4-1. Marc Bartra (Innenverteidigung), Raphael Guerreiro (links in der Viererkette) und Gonzalo Castro (Mittelfeld) kehren in die Startelf zurück.