Italien: Ex-Dortmunder Immobile rettet Lazio einen Punkt

erschienen am 16.10.2016



Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat nach einem Remis von Lazio Rom vorerst einen Konkurrenten weniger im Kampf um den 33. Scudetto. Der frühere Klub von Weltmeister Miroslav Klose kam am achten Spieltag der Serie A nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den FC Bologna hinaus und verpasste mit nun sieben Punkten Rückstand als Tabellenvierter den Anschluss zur Spitze.

Der frühere Dortmunder Angreifer Ciro Immobile verhinderte dabei in der letzten Aktion des Spiels sogar eine unerwartete Heimniederlage, als er in der siebten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter verwandelte. Der Schwede Filip Helander hatte die Gäste zuvor in Führung gebracht (10.). Moritz Leitner, ebenfalls mit BVB-Vergangenheit im Lazio-Dress, kam nicht zum Einsatz.

Der 18-malige Meister Inter Mailand unterlag hingegen vor heimischem Publikum und hängt nach dem 1:2 (0:0) gegen Cagliari Calcio weiter im Tabellen-Mittelfeld fest.

Bereits am Samstag hatte Juventus ohne Weltmeister Sami Khedira seinen vierten Sieg in Folge gefeiert. Gegen Udinese Calcio gewann der Tabellenführer nach 0:1-Rückstand mit 2:1 (1:1). Erster Verfolger von Juve (21 Punkte) ist der AS Rom, der den bisherigen Zweiten SSC Neapel durch ein 3:1 (1:0) im direkten Duell überholte und fünf Zähler Rückstand hat.

Jakub Jankto (30.) hatte Udinese im Duell mit Juventus in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, die Edeltechniker Paulo Dybala (43.) kurz vor der Pause ausglich. Dybala verwandelte nach dem Seitenwechsel auch einen Foulelfmeter für Juve zum Endstand (51.). Aufseiten der Roma überragte der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko (43./54.) mit zwei Treffern.