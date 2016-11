Italien-Fußball: Genua beendet Siegesserie von Juve

erschienen am 27.11.2016



Der FC Genua hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft den Siegeszug von Titelverteidiger Juventus Turin gestoppt. Der Tabellenführer um Weltmeister Sami Khedira unterlag am 14. Spieltag der Serie A in der ligurischen Hauptstadt 1:3 (0:3) und verpasste es damit, seine Spitzenposition auszubauen.

Nach ihrer dritten Saisonniederlage liegt die Alte Dame, die zuvor vier Siege in Folge gefeiert hatte, nur noch vier Punkte vor dem AS Rom und dem AC Mailand. Rom kam am Sonntag mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf zu einem 3:2 (2:0) gegen Pescara Calcio. Milan hatte bereits am Samstag 4:1 (1:1) beim FC Empoli gewonnen.

Den vierten Rang belegt Lazio Rom nach einem 1:0 (1:0) bei US Palermo. Punktgleich mit Lazio (28) liegt Atalanta Bergamo nach einem 2:0 (1:0) beim FC Bologna auf Platz fünf.

In Genua wurde Juve kalt erwischt. Der Argentinier Giovanni Simeone, Sohn von Atletico Madrids Trainer Diego Simeone, brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (3., 13.) frühzeitig auf die Siegerstraße. Durch ein Eigentor von Alex Sandro (29.) gerieten die Gäste dann noch weiter ins Hintertreffen. In der zweiten Hälfte verwalteten die Hausherren das Ergebnis. Khedira wurde nach einer unauffälligen Leistung in der 71. Minute ausgewechselt, ehe Miralem Pjanic (82.) noch verkürzte.