Italien-Fußball: Neapel macht Boden gut

erschienen am 02.12.2016



Der SSC Neapel hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft im Kampf um das internationale Geschäft wieder Boden gut gemacht. Nach zuvor zwei Spielen ohne Sieg in der Serie A gewann der zweimalige Meister das Prestige-Duell gegen Inter Mailand 3:0 (2:0) und verbesserte sich damit zum Auftakt des 15. Spieltages auf Platz fünf. Inter verliert als Tabellenachter dagegen die Europacupplätze immer weiter aus den Augen.

Bei der Generalprobe für das wichtige Champions-League-Spiel zum Abschluss der Gruppenphase am Dienstag bei Benfica Lissabon sorgten Piotr Zieliński (2.) und Marek Hamsik (6.) für einen Traumstart der Gastgeber, ehe Lorenzo Insigne (52.) kurz nach der Pause erhöhte. Anschließend ließ Neapel nichts mehr anbrennen.