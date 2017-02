Italien: Juve auf Titelkurs, Neapel verliert

erschienen am 25.02.2017



Ohne den geschonten Weltmeister Sami Khedira ist Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin der erfolgreichen Titelverteidigung in der Serie A einen Schritt näher gekommen. Gegen den FC Empoli setzte sich Turin am 26. Spieltag 2:0 (1:0) durch und festigte die Tabellenführung. Der Vorsprung auf den AS Rom, der am Sonntag bei Inter Mailand gastiert (20.45 Uhr), beträgt bereits zehn Punkte. Lukasz Skorupski mit einem Eigentor (52.) und Juves Alex Sandro (65.) sorgten für die Treffer.

Der drittplatzierte Champions-League-Achtelfinalist SSC Neapel patzte beim 0:2 (0:1) gegen Atalanta Bergamo. Mattia Caldara (28./70.) erzielte beide Tore für die Lombarden, die sich den Sieg trotz der Gelb-Roten Karte für Franck Kessie (67.) nicht mehr nehmen ließen und sich auf Platz vier verbesserten.