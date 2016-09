Italien: Juventus ohne Khedira zurÃ¼ck an der Tabellenspitze

Italien: Juventus ohne Khedira zurück an der Tabellenspitze

erschienen am 21.09.2016



Ohne den geschonten Weltmeister Sami Khedira hat Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin am fünften Spieltag der Serie A die Tabellenführung zurückerobert. Gegen Cagliari Calcio siegte die Mannschaft von Massimiliano Allegri am Mittwoch klar mit 4:0 (3:0) und steht nun mit 12 Punkten an der Spitze vor dem SSC Neapel, der beim CFC Genua nur zu einem 0:0 kam.

Daniele Rugani (14.), Gonzalo Higuaín (34.), Dani Alves (39.) und ein Eigentor von Luca Ceppitelli (84.) sorgten für Turins Sieg gegen Cagliari. Khedira hatte von Allegri nach den Belastungen der letzten Wochen eine Pause bekommen.

Nach der 0:1-Niederlage gegen den AC Florenz feierte der AS Rom einen klaren Sieg. Im Duell mit dem FC Crotone behielt das Team um Roma-Ikone Francesco Totti ebenfalls mit 4:0 (2:0) die Oberhand. Durch den Erfolg sprangen die "Giallorossi" auf Platz drei und haben nur zwei Punkte Rückstand auf Juventus.

Stephan El Shaarawy (26.) und Mohamed Salah (37.) brachten Rom in Führung, ehe der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko (48./57.) mit einem Doppelpack für den Endstand sorgte. Gäste-Stürmer Raffaele Palladino (60.) vergab die Chance zum Ehrentreffer, indem er einen Elfmeter verschoss.

Der 18-malige Meister Inter Mailand holte mit dem 2:0 (2:0)-Erfolg beim FC Empoli derweil seinen dritten Sieg in Serie und verbesserte sich mit zehn Punkten auf Platz fünf. Mauro Icardi (10./17.) traf doppelt.