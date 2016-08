Italien: Khedira sichert Juve 1:0 bei Lazio Rom

erschienen am 27.08.2016



Weltmeister Sami Khedira entwickelt sich bei Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin immer mehr zum Torjäger. Auch am zweiten Spieltag der Serie A erzielte der 29-Jährige einen Treffer und sicherte den 1:0 (0:0)-Erfolg bei Lazio Rom. Mehr Treffer als in der Hauptstadt fielen in Neapel, wo der SSC den AC Mailand in einem furiosen Spiel mit 4:2 (2:0) besiegte.

In Rom verwertete der Ex-Stuttgarter Khedira ein Zuspiel von Paul Dybala in der 66. Minute zum entscheidenden Siegtreffer gegen Lazio. Es war der zweite Saisonerfolg der alten Dame. Vor Wochenfrist hatte Juve zum Saisonstart einen 2:1-Erfolg gegen den AC Florenz gefeiert, wobei Mittelfeldspieler Khedira ebenfalls das Führungstor erzielt hatte.

Der einstige Madrilene stand auch diesmal wieder in der Startformationen der Turiner. Juves 90-Millionen-Mann Gonzalo Higuain saß hingegen zunächst draußen und wurde erst in der 65. Minute für den Ex-Münchner und -Wolfsburger Mario Mandzukic eingewechselt.

Neapel ging in der ersten Halbzeit zunächst durch zwei Treffer von Higuain-Ersatz Arkadiusz Milik (18./33.) in Führung, ehe Milan kurz nach der Pause nach einem Doppelschlag von M´Baye Niang (51.) und Suso (55.) ausglich. Nachdem Jose Callejon (74.) die Neapolitaner wieder in Front brachte, beraubten sich die Gäste nach zwei Platzverweisen des Slowaken Juraj Kucka (75./unsportliches Verhalten) und Niang (88./wiederholtes Foulspiel) jeder Siegchance. Ein Eigentor des 21-jährigen Alessio Romagnoli (90.+4) besiegelte die Pleite der Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella.