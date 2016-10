Italien: Khedira und Juventus gewinnen Spitzenspiel gegen Neapel

erschienen am 29.10.2016



Weltmeister Sami Khedira hat mit dem italienischen Fußball-Meister Juventus Turin das Topspiel der Serie A gewonnen. Der Tabellenführer setzte sich gegen den drittplatzierten SSC Neapel 2:1 (0:0) durch und festigte damit seine Spitzenposition vor dem AS Rom, der am Sonntag allerdings wieder auf zwei Punkte heranrücken kann.

Die Treffer für die Alte Dame erzielten Leonardo Bonucci (50.) und Gonzalo Higuaín (70.), der im Sommer für rund 90 Millionen Euro von Neapel nach Turin gewechselt war. Für die Gäste hatte Jose Callejon (54.) zwischenzeitlich ausgeglichen. Khedira spielte die kompletten 90 Minuten durch.